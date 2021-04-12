Mansur Yavaş'tan EBA kullanan çocuklara müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, “Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal yardım alan ailelerin elektrik faturalarını ödeyemediği için çocuklarının uzaktan eğitim sistemini kullanamadığını tespit ettiklerini belirten Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, “Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler arasından öğrenci çocuğu olup da faturaları nedeniyle elektrikleri kesilen ve bu yüzden EBA sisteminden yararlanamayan vatandaşların aboneliklerinin tekrar açılması için borçlarını ödeyeceklerini açıkladı.

TEMEL HEDEF: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, borcundan dolayı elektrikleri kesilen ve sosyal yardım alan ailelerin elektrik borçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Elektrik faturasını ödeyemediği için çocuğu uzaktan eğitimden mahrum kalan ailelerimizin elektrik faturalarını ödemeye başlıyoruz. Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.”

160 BİN AİLE KISA MESAJLA BİLGİLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi kısa mesajla (SMS) sosyal yardım alan yaklaşık 160 bin aileyi bilgilendirirken, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ailelerin, internet üzerinden 13 Nisan 2021 tarihine kadar form doldurmaları istendi. Abone sahibi ile yardım alan kişi bilgileri eşleşen, öğrenci çocuğu olan ve elektrikleri fatura borcu nedeniyle kapatılan vatandaşların borçlar ödenmeye başlanacak.