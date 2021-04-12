  • BIST 1.376
  • Altın 454,984
  • Dolar 8,1429
  • Euro 9,7024
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

Mansur Yavaş'tan EBA kullanan çocuklara müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, “Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık” dedi.
Mansur Yavaş'tan EBA kullanan çocuklara müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal yardım alan ailelerin elektrik faturalarını ödeyemediği için çocuklarının uzaktan eğitim sistemini kullanamadığını tespit ettiklerini belirten Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, “Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler arasından öğrenci çocuğu olup da faturaları nedeniyle elektrikleri kesilen ve bu yüzden EBA sisteminden yararlanamayan vatandaşların aboneliklerinin tekrar açılması için borçlarını ödeyeceklerini açıkladı.

TEMEL HEDEF: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, borcundan dolayı elektrikleri kesilen ve sosyal yardım alan ailelerin elektrik borçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:
“Elektrik faturasını ödeyemediği için çocuğu uzaktan eğitimden mahrum kalan ailelerimizin elektrik faturalarını ödemeye başlıyoruz. Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.” 

160 BİN AİLE KISA MESAJLA BİLGİLENDİRİLDİ
Büyükşehir Belediyesi kısa mesajla (SMS) sosyal yardım alan yaklaşık 160 bin aileyi bilgilendirirken, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ailelerin, internet üzerinden 13 Nisan 2021 tarihine kadar form doldurmaları istendi. Abone sahibi ile yardım alan kişi bilgileri eşleşen, öğrenci çocuğu olan ve elektrikleri fatura borcu nedeniyle kapatılan vatandaşların borçlar ödenmeye başlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da Kapsamlı Temizlik 13 Nisan 2021 Salı 00:27
  • Atık gazeteler sanata dönüşüyor13 Nisan 2021 Salı 00:26
  • Köpek parkının sayıları artıyor13 Nisan 2021 Salı 00:25
  • Hastanelere hizmetlerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür13 Nisan 2021 Salı 00:23
  • Hayat kurtarmak için gönüllü oldular13 Nisan 2021 Salı 00:22
  • Kahramankazan'da fırsatçılara geçit yok13 Nisan 2021 Salı 00:21
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek projelerini açıkladı13 Nisan 2021 Salı 00:20
  • Etimesgutlu Kick Boksçular madalyaya doymuyor13 Nisan 2021 Salı 00:19
  • “Senin de Bir Fidanın Olsun” Etkinliği Yapıldı13 Nisan 2021 Salı 00:18
  • Gölbaşı’nda larva mücadelesi13 Nisan 2021 Salı 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti