Mansur Yavaş'tan "Fotoğraflarımı asmayın" talimatı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayımladığı genelgeyle, Büyükşehir belediye birimleri, genel müdürlükler, bağlı iştirakler ve şirketlerde duvarlara kendi fotoğraf ve resimlerinin asılmasını yasakladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık ilkesini hayata geçirerek, ayrımcılığa ve gösterişe neden olan uygulamaları teker teker kaldırmaya devam ediyor. Başkan Yavaş son olarak yayımladığı genelgeyle, fotoğraf ve resimlerinin duvarlara asılmasını yasakladı.

“RESİMLERİMİ ASMAYIN”

Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi merkez binasındaki tüm birimler, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü dahil duvarlara asılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.

Duvarlara kendi resim ve fotoğraflarının asılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Yavaş, yayımladığı 2 Temmuz 2019 tarihli genelgede;

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 8 Nisan 2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim” ifadelerini kullandı.

ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda açılışını yaptığı Yılsonu BELMEK Sergisi’nde kendi heykelini yapan bir bayana da bununla ilgili bir genelge çıkaracağını söyleyen Başkan Yavaş, “Biz şimdi halkın verdikleri maaşı alan, onlara görev yapan bir insanız. Çocuklarıma da vasiyetimdir hiçbir yere ismimi vermeyecekler. Gerek yok bunlara” demişti.

