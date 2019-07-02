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Mansur Yavaş'tan Hâl esnafına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali esnafına ziyarette bulundu.
Mansur Yavaş'tan Hâl esnafına ziyaret

Sabahın ilk ışıklarında Yenimahalle’deki Toptancı Hali’ni ziyaret eden Başkan Yavaş, esnafı tek tek gezerek, bol kazançlar temennisinde bulundu. Başkan Yavaş’ı sabahın erken saatlerde karşılarında gören hal esnafı, “Halde ilk kez bir belediye başkanını görüyoruz. Bu bizim için bir ilk, çok mutlu olduk” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

HAL ESNAFINA DESTEK SÖZÜ

Başkan Yavaş’a hal ziyaretinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhun Gündüz ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz eşlik etti.

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Toptancı Hali ziyaretinde esnafın kahvaltı sofrasına da konuk olan Başkan Yavaş, esnafın tek tek sorunlarını da dinledi. Seçim öncesi hal esnafını ziyarete geleceğine dair söz verdiğini belirten Başkan Yavaş, “Sizin sorunlarınızı yerinde görüp tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız” dedi.

Ankara Toptancı Hali’ni ziyareti sırasında Başkan Yavaş’ı sık sık alkışlayan hal esnafı, “Bir başkan esnafın içinde” ve “Her şey çok güzel oldu” sloganları da attı. Hal esnafı, Başkan Yavaş ile hatıra fotoğrafı ve selfie çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

 

  


            
 

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