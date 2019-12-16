Mansur Yavaş'tan İstasyon Caddesi sözü

Polatlı ve Temelli’de muhtarlarla bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, “Ne Polatlı susuz kalacak ne Etimesgut’taki İstasyon Caddesi yarım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in ilçelerini tek tek ziyaret ediyor.

İlk etapta 17 ilçeyi kapsayan ziyaret programına Polatlı ilçesi ve Temelli beldesini de ekleyen Başkan Yavaş, 2 ilçede muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, temel ve acil ihtiyaçları tek tek not aldı.

İLÇE MUHTARLARI SORDU BAŞKAN YAVAŞ ANLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe muhtarlarının sorularını da tek tek yanıtladı.

Herkese eşit hizmet götüreceklerini vurgulayan Başkan Yavaş, çözüm önerileri konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihalelerde farklı bir yönetim anlayışına geçeceklerini ve muhtarları dinleyeceklerini ifade eden Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sizlerden bir tane talebimiz var. Biz belediye olarak müteahhitlere yaptığımız ihalelerle ilgili şartnameye şöyle bir madde koyuyoruz. Bizim ihale ettiğimiz işin sonunda, o köyün muhtarı ‘Evet bu iş bizim istediğimiz gibi layıkıyla yapılmıştır’ diye imza vermediği sürece, o müteahhitlerin parasını ödemiyoruz. Burada sorumluluk tamamen size ait. Sonuçta bu paralar sizden gidiyor.”

“HER YIL SİZE HESAP VERMEYE GELECEĞİZ”

Göreve geldiği süre boyunca çok sayıda muhtarın kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Yavaş, “Biz sizin ayağınıza geleceğiz. Her yıl geleceğiz, ne yaptık ne yapmadık bakacağız. Biz buraya hesap vermeye geleceğiz. Kaç yıl aradan sonra ilk defa bir hemşehriniz seçildi, bunun farkını sizlere göstermek istiyoruz” dedi.

“NE POLATLI SUSUZ KALACAK NE ETİMESGUT’TAKİ İSTASYON CADDESİ YARIM”

Başkan Yavaş, kredi talebi için muhalefetin kendisine yönelttiği ‘Siz tasarruf ediyorsunuz, oradan yapın’ eleştirilerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Siz yıllarca Hükümet olduğunuz halde bankalardan krediniz çektiniz. 52 trilyon aylık ben ödüyorum. Biz Hükümet değiliz. Metro için yılda 11 trilyon öderken şimdi ayda 15 trilyon ödüyoruz. Bir bakıyorsunuz, eski dönemden kalan sigorta haczi geliyor. Sigorta borçlarını ödememişler, 400 trilyon lira. Ondan sonra ‘Bizden ne parası istiyorsunuz? Sen kendin bunları yap’ diyorlar. Yapacağız. Ne Polatlı susuz kalır ne de Etimesgut’un İstasyon Caddesi yarım. İnsanlar oralarda çile çekiyorlar. Bizim önceliklerimiz farklı.”

Başkan Yavaş sözlerini "Bize düşen bundan sonra artık hep beraber hizmet etmek. Ankara için el ele vereceğiz. Muhtarlarla, belediye başkanlarıyla, belediye meclis üyeleriyle parti farkı gözetmeksizin bize verilen bu 5 yıllık yetkiyi 24 saat uyumadan gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadeleriyle sonlandırdı.

Polatlı ve Temelli’de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, esnaf ziyaretleri de yaparak, hayırlı işler temennisinde bulundu.

