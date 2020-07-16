Mansur Yavaş’tan Murat Köse'ye cevap geldi!

Murat Köse’nin “Ankapark’a talibiz” açıklamalarına Mansur Yavaş’tan cevap geldi. Yavaş, Büyükşehir Meclisinde yaptığı konuşmasında, “Talip olmak isteyen arkadaşlar varsa; henüz biz teslim almadık. Bizde değil. Parkı da biz kapatmadık” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin “Ankapark’a biz talibiz. Beceremiyorsa versin biz çalıştıralım” açıklamalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan cevap geldi. Yavaş Büyükşehir Meclisinde yaptığı konuşmasında, belediyenin henüz parkı teslim almadığını belirtti. Yavaş, “Talip olmak isteyen arkadaşlar varsa; henüz biz teslim almadık. Yapılan ihale süresince ihtar çektikten sonra beklememiz gerekiyor. Zaten bizde değil. Ankapark'ı da biz kapatmadık” dedi.

“EVDEKİ BULGURDAN OLDUK”

Ankapark’a geçmiş dönemde 750 milyon dolar harcandığının altını çizen Başkan Yavaş gelinen noktada hukuki süreci başlattıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Kararlar alırken büyük yatırımlar yaparken toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının hepsini bu projeye ortak yaparak, sorarak birlikte karar almak lazım. Böyle Yapmadığınız zaman, kesinlikle kötü niyetli olduğuna inanmıyorum, iyi niyetle ortaya çıkmış bir proje Ankara'nın en büyük kara deliği haline geliyor. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olduk.”

HAYVANAT BAHÇESİ NEREDE?

“Hayvanat bahçesi nerede arkadaşlar? Şimdi hayvanat bahçesinden de olduk. Ankapark'tan da olduk. Talip olmak isteyen arkadaşlar varsa; henüz biz teslim almadık. Yapılan ihale süresince ihtar çektikten sonra beklememiz gerekiyor. Zaten bizde değil. Ankapark'ı da biz kapatmadık. Bazı hemşerilerimiz soruyor eski başkan yaptı diye mi kapatıyorsunuz diye. Şu anda kapalı olduğu için sürekli paslanma, çürüme olayları oluyor. O mal Ankaralının, ne olursa olsun. Oradaki malzemelerin hepsi Ankara Büyükşehir Belediyesine ait.”

“KİRASINI ALAMADIK”

“Dolayısıyla biz Belediye olarak bunlar ileride çalıştırılamazsa daha telafisi imkânsız zararlar olmasın diye orada tespit yaptırmak durumunda kaldık. Çünkü ihtar süresi bitinceye kadar belki o makinelerin birçoğu kullanılamaz hale gelecekti. Biz birinci yılın kirasını da tahsil edemedik. Süre bitiminde de Belediye Meclisine getirmek suretiyle nasıl değerlendireceğimizi tartışacağız. Asla ve asla orası çürüsün, batsın, yok olsun gibi bir derdimiz yok. Yanlışta olsa doğru da olsa orası hepimizin malı arkadaşlar.”

O PARAYLA NELER YAPILABİLİRDİ?

Başkan Yavaş, konuşmasının devamında Ankapark’a harcanan 750 milyon dolar ile Başkent’te neler yapılabileceğini de örnekler vererek sıraladı: “600 milyon dolara ASKİ’nin yıllardır ihmal edilen acil yatırımlarının hepsi bitirilirdi. Ankara'nın ihtiyacı olan 29 bin kilometre yol yapılırdı. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesindeki konutlardan 17 bin 125 tane yapılırdı. Ankara’da 18 km’lik bir metro hattı daha tamamlanırdı. 4 bin 19 tane otobüs alınırdı.

193 tane 40 derslik ilköğretim okulu, 234 yurt yapılırdı. Bir yıl boyunca her ay yardım alan 163 bin aileye asgari ücret tutarında maddi destekte bulunabilirdik.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA