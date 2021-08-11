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Mansur Yavaş'tan 'online' kız isteme: Yangında görev yapan itfaiye erinin mutlu günü

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınıyla 10 gündür mücadele eden Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi ve ailesinin yerine canlı yayına katılarak isteme merasimini gerçekleştirdi.
Mansur Yavaş'tan 'online' kız isteme: Yangında görev yapan itfaiye erinin mutlu günü

Türkiye'de başlayan orman yangınlarının ardından pek çok farklı ilden itfaiye ekipleri desteğe gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye eri Emre Çivi ve ailesi adına yayına katılıp 'kız istedi'.

Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi, o anlara ait görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın ellerinden öperim.

Yavaş ise paylaşımı alıntılayarak, "Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım. Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.

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