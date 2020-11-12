  • BIST 1.291
  • Altın 470,390
  • Dolar 7,8329
  • Euro 9,2349
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Maradona taburcu edildi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edildi.
Maradona taburcu edildi

Subdural kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Maradona, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı. 

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki eski futbolcunun iyileşme sürecine evinde devam edeceğini, bu süre zarfında alkol bağımlılığından kurtulmak için de tedavi göreceğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bölüm bölüm iyi işler yaptık12 Kasım 2020 Perşembe 09:24
  • Hoffenheim'da tüm takım karantinaya alındı12 Kasım 2020 Perşembe 09:24
  • A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Hırvatistan'la berabere kaldı12 Kasım 2020 Perşembe 09:23
  • Kayserispor’da Samet Aybaba, takımla ilk antrenmanına çıktı11 Kasım 2020 Çarşamba 22:47
  • Basketbolda 2019-2020 sezonunda uluslararası transfer rekoru kırıldı11 Kasım 2020 Çarşamba 15:52
  • Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı11 Kasım 2020 Çarşamba 15:28
  • EURO 2020'ye katılacak son 4 takım yarın belli oluyor11 Kasım 2020 Çarşamba 15:27
  • Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı11 Kasım 2020 Çarşamba 15:26
  • 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak11 Kasım 2020 Çarşamba 15:25
  • Fenerbahçe Beko'da gözler Barcelona maçında11 Kasım 2020 Çarşamba 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti