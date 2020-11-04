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Maradona'nın beyin ameliyatı başarılı geçti

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın beyin ödemi nedeniyle geçirdiği ameliyat başarıyla sonuçlandı.
Maradona'nın beyin ameliyatı başarılı geçti

Maradona'nın basın sorumlusu Sebastian Sanchi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Maradona'nın ameliyatı sona erdi ve başarılı geçti. Her şey planlandığı gibiydi. Diego'nun durumu iyi ve odasında dinlenmekte." ifadelerini kullandı.

Maradona'nın ameliyat sonrası durumunun özenle takip edildiği, iyileşme süresinin birkaç gün sürebileceği ve yanına yalnızca ailesinin yanında olmasına izin verildiği belirtildi.

Maradona, dün akşam saatlerinde ambulansla Buenos Aires eyaletinin başkenti La Plata'dan aynı eyalete bağlı Olivos Kliniği'ne getirilmiş, doktorlar düşük riskli bir beyin ameliyatı yapılacağını açıklamıştı.

Daha önce La Plata'da bir hastaneye kaldırılan Maradona için doktoru Leopoldo Luque, durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını, moral ve iştah kaybı yaşadığını belirtmiş ve acil bir durum olmadığını söylemişti.

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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