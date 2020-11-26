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Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti.
Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü

Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.

Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı.

Buenos Aires'te yollardaki trafik uyarı ışıklarına "Teşekkürler Diego" yazısı yansıtıldı.

Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona'ya veda gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi
Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtti.

Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 

Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı

Kaynak: Haber Kaynağı
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