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Marangoz içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu

Kütahya'da bir marangoz, çalışırken kullandığı, içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu.
Marangoz içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu

Kütahya'nın Mmerkeze bağlı Gümüşköy'de yaşayan Şükrü Sözer (75), yaklaşık 40 yıldır budanmış ağaç dallarının içinde insan, hayvan ve bitkilere benzeyen şekilleri belirgin hale getirerek yaklaşık bin figürden oluşan koleksiyonun sahibi oldu.

Koleksiyonunu köydeki atölyesinde sergileyen Sözer, bir dönem Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra 1975 yılında köyüne döndüğünü ve marangozluk yapmaya başladığını söyledi.

Çalıştığı sırada budanan ağaç dallarının içindeki şekilleri fark ettiğini anlatan Sözer, "Yaklaşık 40 yıl önce kestiğim bir ağaç dalının içindeki şekli papatyaya benzettim. Daha sonra ben de şekillere karşı merak başladı. Ağaçlardaki başka figürleri gördükçe de bu merakım daha da artarak devam etti. Benim bu merakımı öğrenen tanıdıklarım ağaç dalları içinde şekil gördüklerinde bana getirdi. Ben de bu dalların üstünde çalışma yaparak o şekilleri daha da belirgin hale getirdim." dedi.

Sözer, dalların içinde insan, kuş, kaplumbağa gibi çeşitli hayvan şekillerine çokça rastladığını aktardı. 

Üzerinde çalışarak dalın içindeki şekilleri belirgin hale getirdikten sonra biriktirmeye başladığını dile getiren Sözer, şöyle devam etti:

"Bazen şekillerin anlamı, bakış açısına göre de değişebiliyor. Benim balığa benzettiğim bir figürü başkası meyveye benzetebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık bin çeşit şekil biriktirdim. Budanan ağacın dalını kestikten sonra gördüğüm ve daha da belirgin hale getirdiğim şekilli parçayı vernikliyorum. İşte o zaman çok daha güzel görünüyor." 

Sözer, ömrünün sonuna kadar ağaç dallarının içindeki şekilleri ortaya çıkarmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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