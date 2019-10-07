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Marangozun örnek tavşan sevgisi

Elazığ'da iş yerinde 100 tavşan besleyen marangoz Mustafa Yalçınkaya'nın hayvanlarıyla kurduğu bağ görenlerin ilgisini çekiyor.
Marangozun örnek tavşan sevgisi

Elazığ'da yaşayan marangoz Mustafa Yalçınkaya, iş yerinde 100 tavşan besliyor.

Oğluna 5 yıl önce evde beslemek için aldıkları tavşanların sayısının artması üzerine Yalçınkaya (51), hayvanları Sanayi Mahallesi'ndeki dükkanına götürdü. Yalçınkaya'nın günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği tavşanları mahallesindeki esnaf ve müşterilerin de ilgi odağı oldu.

Mustafa Yalçınkaya, evinde oğlunun beslediği tavşanların sayısının artmasından dolayı dükkanına taşıdığını söyledi. Hayvanlara karşı büyük bir sevgisinin olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Evimizde besliyorduk ama doğum yaptıkça çoğaldılar evde bakamaz duruma geldik. Bir tavşan ile başladık ancak 100 tavşana ulaştık." dedi.

"Onları sevince tüm yorgunluğum gidiyor"

Beslediği hayvanlar ile iyi bir dostluk ilişkisi kuruduğunu aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Tavşanları çok seviyorum. Benim iş arkadaşım gibiler. Yorulduğumda hayvanlarımı seviyorum, onları sevince tüm yorgunluğum gidiyor. İyi bakmak şartı ile hediye ettiklerim de oluyor. Müşterilerim de tavşanlarla çok ilgileniyor. Müşterilerim hayvanları severken, ben de onların işlerini yapıyorum. Hayvan sevgisi olan insandan zarar gelmez."

"Atölyenin her yerini oyup, yuva yapmışlar"

Tavşanlara çok alıştığını dile getiren Yalçınkaya, "Bu tavşanlar benim her şeyim oldu. İşim olmadığı zaman hep onlarla ilgileniyorum. Atölyenin her yerini oyup, yuva yapmışlar. Her birinin yuvasında yavruları var. Bana zararları yok. " ifadelerini kullandı.

Hayvanların çalışmasına mani olmadığını vurgulayan Yalçınkaya, çalışırken tavşanların kendisini ilgiyle izlediğini anlattı.

"Bana huzur veriyorlar"

Mustafa Yalçınkaya, akşam eve gittiğinde tavşanları çok özlediğini işaret ederek şunları söyledi:

"İşim bitirip eve gittiğimde onları özlüyorum. Sabah geldiğim zaman hemen yanıma koşup, yemek istiyorlar. Etrafımda dönüp duruyorlar. Bana çok alışmışlar, görmeden duramıyorlar. Çalıştığım zaman bana hiç zararları olmuyor, tezgahımda dolaşıyorlar. Bana huzur veriyorlar. Tezgahımın üzerine koyuyorum, beni izliyorlar. Bu hoşuma gidiyor."

"Yetmeyince manavdan alıyorum"

Hayvanlarına her gün yiyecek aldığını aktaran Yalçınkaya, "15 tavuğum da var. Yemlerini verdiğim zaman hep birlikte tüketiyorlar, kardeş gibi geçiniyorlar. Pazar sonrasında kalan yeşillikleri alıyorum, yetmediğinde gidip manavdan alıyorum. Evimdeki aileme nasıl bakıyorsam bunlara da öyle bakıyorum. Bu hayvanların sevgileri bana yetiyor." dedi.

"Tavşanlara çok alıştık"

Esnaf Ertuğrul Dağdelen de işe başlamadan her sabah gelip tavşanları sevdiğini söyledi. Boş bulduğu her vakitte Yalçınkaya'nın dükkanına uğradığını belirten Dağdelen, "Yorgunluğumuzu tavşanlar severek atıyoruz. Tavşanları sevince çok mutlu oluyoruz. Tavşanlara çok alıştık." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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