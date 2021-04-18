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Marangozun pandemi sığınağı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde marangoz Kadir Aksoy (51), ormanda kızılağaçların gövdesine yerden 3'er metre yükseklikte biri 3, diğeri 5 metrekarelik tek odalı evler inşa etti.
Marangozun pandemi sığınağı

İlçenin Taşçılar Mahallesi'nde marangoz olan Kadir Aksoy, koronavirüs nedeniyle kalabalıktan uzak kalabilmek için ormanda ağaçlar üzerine ev yapmaya karar verdi. İşe koyulan Aksoy, arazisinde kızılağaçların gövdesine yerden 3’er metre yükseklikte biri 3 diğeri 5 metrekarelik tek odalı evler inşa etti. Evlere soba kurup, koltuk yerleştiren Aksoy, doğada izole oluyor.

'AĞAÇLARA ZARAR VERMEDİM'

Kadir Aksoy, işinden arta kalan zamanlarında kendine yeni alan oluşturmak için ağaçlara ev inşa ettiğini belirterek, "Pandemiden kaçmak, doğayla yalnız kalmak için burayı yaptım. Görenlerin de çok dikkatini çekti. İki ev inşa ettim. Bu gidişle 3'üncü katı da atacağım gibi. Ağaçlara zarar vermeden yaptım. Ağaçların büyümesi devam edecek. 4 aylık emek var. Üst kat kışın oturmak için kapalı, diğer yerler teras şeklinde yazlık olarak planlandı. Planımı ağaçların şekline göre yaptım" dedi.

'İNSAN RUHUNU DİNLENDİRİYOR'

Taşçılar Mahallesi Muhtarı Hamdi Özkan, "Güzel, sakin, kafanı dinlendireceğin özel yer olmuş. Bence herkes ruhunu dinlendireceği böyle yer yapmalı. Arkadaşım buraya ufak yer yapmak için başladı ama belediye izin verse 3'üncü katı da çıkacak gibi duruyor. Ben de fırsat buldukça geliyorum, doğanın keyfini çıkarıyorum. Ağaçlara da hiç zarar vermeden evi kurmuş, o da çok güzle olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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