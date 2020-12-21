  • BIST 1.384
  • Altın 461,577
  • Dolar 7,6336
  • Euro 9,3372
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 42 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler düzenlenen bir programla anıldı.
Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Program, 1978'deki Maraş olaylarında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartı taşıyan kalabalığın Erenler Cemevi'ne yürümesiyle başladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda Alevi dedeleri gülbank (dua) okuyup mum yaktı. Daha sonra programa katılanlar ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, "Ortak paydamız can taşımak, gerisi teferruattır" dedi.

DEVLET ARŞİVLERİ AÇILMALI

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da konuşmasında Maraş olaylarının aydınlatılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bir an önce açılması lazım o belgelerin. Eğer iktidar, devlet bu ülkede barışın oluşmasını, komşuluk ilişkilerinin sağlıklı yürümesini istiyorsa o belgeler açılmalı. Mutlaka Genelkurmay arşivleri, devlet arşivleri açılmalı."

Konuşmaların ardından program sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’e giden ikinci ihracat treni Bilecik’e ulaştı21 Aralık 2020 Pazartesi 18:42
  • Vali Yerlikaya: İstanbul'da pozitif vaka geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı21 Aralık 2020 Pazartesi 18:35
  • KKTC Sahil Güvenlik Ekipleri 1 yaşındaki göçmen bebeği ölümden kurtardı21 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
  • Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması21 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
  • Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi, operasyonların sürmesini istedi21 Aralık 2020 Pazartesi 17:10
  • Türkiye'nin en yüksek barajında gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı21 Aralık 2020 Pazartesi 16:08
  • Edirne Belediyesinden su tasarrufu çağrısı21 Aralık 2020 Pazartesi 15:59
  • Ruhani İran'daki seçimlerde partili sisteme geçilmesini istedi21 Aralık 2020 Pazartesi 15:39
  • Nevşehir'de 2 yaşındaki Mehmet Yağız, yangında öldü21 Aralık 2020 Pazartesi 15:31
  • MSB: 'Kaplan Pençesi' tatbikatı yarın icra edilecek21 Aralık 2020 Pazartesi 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti