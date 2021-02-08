  • BIST 1.523
  • Altın 416,842
  • Dolar 7,1041
  • Euro 8,5438
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 9 °C
»

Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi, sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tesit edildi.
Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bekin tetkikleri gerçekleştirildi.

Alınan sonuçlarda sol üst arka adale grubu "biceps" kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı. 22 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı08 Şubat 2021 Pazartesi 11:00
  • NBA'de Utah Jazz ve Sacramento Kings'ten üst üste 4. galibiyet08 Şubat 2021 Pazartesi 10:38
  • Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak08 Şubat 2021 Pazartesi 10:16
  • Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon08 Şubat 2021 Pazartesi 09:14
  • Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu08 Şubat 2021 Pazartesi 09:12
  • Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak07 Şubat 2021 Pazar 16:49
  • IFFHS'ye göre son 10 yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi07 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor yenişemedi07 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak07 Şubat 2021 Pazar 14:37
  • Mesut Özil'den derbi paylaşımı07 Şubat 2021 Pazar 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti