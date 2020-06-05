  • BIST 110.324
  • Altın 372,022
  • Dolar 6,7602
  • Euro 7,6790
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerle birlikte, 2 M-16 piyade tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi05 Haziran 2020 Cuma 09:44
  • Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi05 Haziran 2020 Cuma 09:32
  • Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı05 Haziran 2020 Cuma 09:31
  • Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi05 Haziran 2020 Cuma 09:31
  • Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı05 Haziran 2020 Cuma 09:27
  • Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi05 Haziran 2020 Cuma 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Haziran 2020 Cuma 09:25
  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atamalar Resmi Gazete'de05 Haziran 2020 Cuma 09:24
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi05 Haziran 2020 Cuma 09:23
  • Ankara'da 1 mahalle karantinaya alındı05 Haziran 2020 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti