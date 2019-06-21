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Mardin’de 47 kaçak trafoya el konuldu

En az 2 bin 500 haneye yetecek güçteki trafolara, ekipler müdahale etti.
Mardin’de 47 kaçak trafoya el konuldu

Mardin'de gerçekleştirilen elektrik kontrolleri sırasında sadece son 3 gün içerisinde merkez Artuklu ilçesinde 1, Derik’te 9 Kızıltepe’de 33, Nusaybin’de 1 ve Mazıdağı’nda ise 3 olmak üzere toplam 47 kaçak elektrik trafosu tespit edildi.

47 ADET TRAFO

Dicle Elektrik avukatlarının belgeleri ile yaptığı başvuru üzerine Cumhuriyet savcılıkları tarafından, söz konusu kaçak trafolara el konulması yönünde karar verildi.

Bunun üzerine tespit edilen 47 trafo da enerji bağlantıları kesildikten sonra araçlara yüklenerek, muhafaza altına alındı.

YILLIK TÜKETİM 10 MİLYON LİRA

Dicle Elektrik mühendisleri tarafından incelenen ve en az 2 bin 500 haneye yetecek güçte oldukları belirlenen trafoların, yılda yaklaşık 10 milyon liralık elektrik enerjisi tükettikleri ortaya çıktı. Her yıl 10 milyon liralık elektrik enerjisi kullandığı hesaplanan 47 trafodan 45 tanesinin tarımsal sulamada, bir tanesinin bobinaj şantiyesinde ve bir tanesinin de mısır kurutma fabrikasında kullanıldığı saptandı.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Kaçak elektrik kullanımına karşı aldıkları tedbirlerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Dicle Elektrik yetkilileri, “Kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji almalarının önünde engel teşkil eden kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Ahlaki ve hukuki olmayan bu durum ekonomik açıdan da ciddi sorunlar oluşturmakta, enerji kalitesini düşürürken şebekeyi yıpratmaktadır. Kaçakla mücadele konusunda şirket olarak son derece kararlıyız. Kaçak tüketenler gibi yapılan tüm uyarılara rağmen borcunu ödemeyen tüketicilerle ilgili de yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.” dedi.

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