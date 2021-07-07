Mardin'de askeri araca saldırı: Acı haber geldi!

Mardin'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), şehit oldu.

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtilirken, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Çakıllı köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

BABASININ TEK ERKEK ÇOCUĞUYDU

Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.