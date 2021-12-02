Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de başlatılan "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu" devam ediyor.

İl kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 25 Kasım'da başlatılan, İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando ve özel harekat (JÖH) ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin görev aldığı operasyon sürüyor.

Güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla bölgeyi zorlu arazi şartlarına rağmen özel eğitimli köpeklerin yardımıyla didik didik arıyor.

Mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden, teröristlere ait malzemeler ele geçiren güvenlik güçleri, kırsalda arama tarama faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.