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Mardin'de esnafa tokat atan polis memuru görevden alındı

Mardin'in Derik ilçesinde sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında bir esnafa tokat atan polis memuru görevden alındı.
Mardin'de esnafa tokat atan polis memuru görevden alındı

Mardin'in Derik ilçesinde, sokağa çıkma yasağı denetimlerinde market sahibi S.Y.’ye tokat atan polis memuru A.Ö., hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp, görevden alındı.

Olay, 25 Nisan günü Derik ilçe merkezinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında uygulama yapan polis ekipleri, Derik ilçe merkezinde S.Y.'ye ait marketin açık olduğunu fark etti. Uygulama sırasında polis memurlarından A.Ö., tartıştığı market sahibi S.Y.'ye tokat attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis memuru A.Ö. hakkında soruşturma başlatılarak, görevinden alındı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Derik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, polis memurunun davranışı tasvip edilmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından koranavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına istinaden 25 Nisan 2020 günü Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiç bir şekilde tasvip edilmeyecek uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memurumuz hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir."

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