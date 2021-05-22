Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs'ta Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin, gri kategoride aranan "Rızgar Koçer" kod adlı Serhat Ericek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mayıs'ta Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birliklerince yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü PKK'lı 7 teröristten birinin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristin, sözde Mardin eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan "Rızgar Koçer" kod adlı Serhat Ericek olduğu belirlendi.

Örgüt mensubu Ericek'in, 9 Aralık 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.