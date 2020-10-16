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Mardin'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

MARDİN merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Mardin'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, polis ekiplerince 13 Ekim günü Mardin merkezli toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturmada, örgüt mensubu polislerin eşlerinden sorumlu mahrem abla olarak faaliyet yürüten kişi ile örgütün iletişim kanalı olan 'ByLock'u kullandığı belirlenen toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. 

Aralarında aktif çalışan bir doktor ve özel sektörde öğretmen olan kişinin de bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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