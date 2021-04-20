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Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde husumetli Tekin ile Temel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Şeyhmus Temel, yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı
Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kavga, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu Mahallesinde meydana geldi. Mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Tekin ile Temel aileleri fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada Ramazan (60), oğlu Seyhmus (40) ve torunu Vedat Temel yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralılardan Şeyhmus Temel, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

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