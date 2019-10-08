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Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoyu böyle söktüler!

Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoyu böyle söktüler!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında havai hatları yeraltına alındı, trafolar güçlendirildi, sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alındı. Dicle Elektrik görevlilerince, 8 Mart Mahallesi'nde sokak aralarına kurulan kaçak elektriği önleyen pano, kadın ve çocuklar tarafından yerinden söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.

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