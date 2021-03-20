Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu

KORONAVİRÜS risk haritasında, mavi kategoride bulunan Mardin'de, kısıtlama uygulanmayan cumartesi günü tarihi mekanlar kalabalıklaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'düşük riskli' iller arasında yer alan Mardin'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Kentte güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, tarihi mekanları ziyaret etti. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu. Kalabalık ortamlardan da uzak durulması gerektiğini belirten Vali Demirtaş, "Kıymetli hemşerilerim. Herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak durarak, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım" dedi.

Mardinli turizmci Hüseyin Balı ise kentteki hareketliğin, esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, koronavirüs tedbirlerine de uyulduğunu söyledi.