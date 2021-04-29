  • BIST 1.398
  • Altın 466,618
  • Dolar 8,2321
  • Euro 9,9585
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi.
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç'nin (20) terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan S.Ç, işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

S.Ç, yıllar sonra annesi ve iki kız kardeşine sarıldı.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi29 Nisan 2021 Perşembe 15:43
  • Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT Hattı'nda haziran ayında hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz29 Nisan 2021 Perşembe 15:42
  • Turizm merkezi Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk29 Nisan 2021 Perşembe 15:42
  • MSB: Ülkeye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı29 Nisan 2021 Perşembe 14:54
  • Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak29 Nisan 2021 Perşembe 14:43
  • Avukatlar tam kapanma döneminde kısıtlamaya tabi olmayacak29 Nisan 2021 Perşembe 14:42
  • Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu29 Nisan 2021 Perşembe 14:24
  • Kırtasiyeciye kız çocuğunu cinsel istismar iddiasıyla gözaltı29 Nisan 2021 Perşembe 14:24
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz29 Nisan 2021 Perşembe 14:12
  • TRT World Forum Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek29 Nisan 2021 Perşembe 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti