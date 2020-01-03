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Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu

Farklı din, dil ve kültüre mensup insanların kardeşçe bir arada yaşadığı, tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de sis ve gün batımı eşsiz manzaralar oluşturuyor.
Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. 

"Eski Mardin" diye tabir edilen sit alanındaki cami, medrese, kilise, manastır ve tarihi evler, gün batımında ve siste doğaseverlere seyri doyumsuz manzaralar sunarken, fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturuyor.

Fotoğraf sanatçısı Amar Kılıç, tarihi yapıların dört mevsim muhteşem manzaralar oluşturduğunu, kenti fotoğraflamanın farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Kılıç, "Mardin gün içerisinde çok farklı bir atmosfer oluşturabiliyor. Bulutlar, sisler, gün batımında, Mardin’de fotoğraf çekmek çok farklı ve güzel bir duygu." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Cebrail Özmen ise kentin mevsimsel görsel zenginliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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