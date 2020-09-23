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Mardin'de Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Mardin'de Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nca 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde başlatılan kapsamlı koronavirüs denetimleri Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla yapıldı. Merkez Artuklu ilçesindeki Mehtap Caddesi'nde yapılan denetime Vali Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz katıldı.

Denetim sırasında vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulunan Vali Demirtaş, "Maske kullanmak hayatımızın bir parçası haline geldi artık. Covid-19 hastalığı karşısında galip gelmemiz için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Emniyet, sağlık ve zabıta birimlerimize bağlı ekipler denetimlerini sürdürüyor. Hep birlikte, bu hastalığı beraber yeneceğiz" diye konuştu.

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