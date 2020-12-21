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Mardin'de yasadışı bahis ve tefeci operasyonu: 15 gözaltı

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde jandarma ekiplerince yasadışı bahis ve tefecilikle suçlanan örgüte yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. 
Mardin'de yasadışı bahis ve tefeci operasyonu: 15 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan 1 yıllık çalışmada tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile kanunda yasaklanmış olmasına rağmen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatan, bahisten elde ettikleri geliri de başkalarına ait hesaplara aktararak yasal hale getiren çete üyelerine şafak vakti operasyon düzenledi. 

1 YIL BOYUNCA BÜTÜN FAALİYETLERİ TAKİP EDİLDİ

12 farklı adrese 120 jandarma personeli ile düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 17 telefon, 2 bilgisayar, 34 parça tarihi eser, 2 ruhsatsız tabanca, 56 mermi, çok sayıda senet ve mali nitelikte evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Çete üyelerinin son 1 yıldır telefonları, banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları ve araç kayıtları dahil tüm faaliyetlerinin jandarma tarafından titizlikle takip edildiği ve operasyonun elde edilen deliller üzerine düzenlendiği belirtildi. 

Gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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