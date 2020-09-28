  • BIST 1.121
  • Altın 471,701
  • Dolar 7,7650
  • Euro 9,0520
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Mardin'e şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyi Pençe Hareket bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Mardin'e şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli’yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit Serdar Temelli’nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi’ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kademeli mesaiye rağmen ilk iş gününde trafik yoğunluğu değişmedi28 Eylül 2020 Pazartesi 20:10
  • Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılacak28 Eylül 2020 Pazartesi 19:14
  • Bakan Soylu: Kırmızı Kategori'deki teröristlerden birine daha çizik28 Eylül 2020 Pazartesi 19:13
  • Beyoğlu İtfaiyesinde mobbing iddiası...28 Eylül 2020 Pazartesi 18:07
  • Amanoslar'da bulunan terör örgütü PKK'nın sığınağı imha edildi28 Eylül 2020 Pazartesi 18:02
  • Barbaros Fırkateyni Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı28 Eylül 2020 Pazartesi 17:55
  • Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama28 Eylül 2020 Pazartesi 17:55
  • Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu28 Eylül 2020 Pazartesi 16:51
  • İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu28 Eylül 2020 Pazartesi 16:51
  • Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler28 Eylül 2020 Pazartesi 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti