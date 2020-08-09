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Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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