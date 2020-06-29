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Mario Gomez futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Stuttgart’ta forma giyen ve bir dönem Beşiktaş’ta da oynayan Mario Gomez, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Mario Gomez futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Mario Gomez, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, Stuttgart kulübünde geçirdiği dönem için minnettar olduğunu belirterek, "Burada kariyerimi bitirmek benim hayalimdi. Bunun bu müthiş başarı ile şimdi olması daha da iyi." şeklinde konuştu. 

Stuttgart’ın yeniden Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükseldiğini belirten tecrübeli golcü, Stuttgart kulübü için son görevini yerine getirdiğini kaydetti.

2004’te Stuttgart’a kariyerine başlayan Gomez, 2007’de bu takımla Bundesliga şampiyonluk yaşadı ve aynı sezon “yılın futbolcusu” seçilmişti.

2009’da Bayern Münih’e transfer edilen Alman futbolcu, Bayern Münih ile 2 kez lig ve birer kez kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamıştı.

Kariyerinde İtalya’nın Fiorentina takımında ve Beşiktaş’ta da forma giyen yıldız futbolcu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonu olmuştu.

Daha sonra Wolfsburg ve Stuttgart’a transfer olan Gomez, Bundesliga’da giydiği 328 maçta 170 gol attı.

Gomez 78 kez giydiği Alman milli takım formasıyla da 31 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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