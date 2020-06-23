Mario Gomez futbolu bırakıyor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman golcü Mario Gomez, 34 yaşında futbol kariyerini noktalıyor.

Altyapısında yetiştiği Stuttgart'ta forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu hafta sonu iç sahada oynayacakları Darmstadt maçında son kez görev yapacak. Ligin sona ermesiyle birlikte yıldız futbolcu kariyerine son verecek.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Mario Gomez'in emekliliğiyle ilgili, ''Böyle bir oyuncunun son maçına taraftarlar önünde çıkamaması utanç verici ama bunu kabul etmek zorundayız. Maçı onun için en iyi hale getirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

2015-16 sezonunda Fiorentina'dan Beşiktaş'a kiralanan ve bir sezon Süper Lig'de forma giyen Mario Gomez siyah-beyazlı formayla 26 gole ulaşmış ve gol kralı olmuştu. Alman golcü aynı sezon Beşiktaş'la şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Profesyonel kariyerine Stuttgart'ta başlayan Mario Gomez, sırasıyla Bayern Münih, Fiorentina, Beşiktaş ve Wolfsburg formaları giydikten sonra 2017-18 sezonunun devre arasında Stuttgart'a geri döndü.

Mario Gomez'in takımı Stuttgart, Bundesliga 2'de bitime bir hafta kala 58 puanla ikinci sırada bulunuyor. Stuttgart son maçta yerini koruması halinde bir yıl aranın ardından yeniden Bundesliga'ya dönecek.