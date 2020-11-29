  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
» »

Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi

Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi
Adana’da, parfüm alma bahanesiyle girdiği markette kasiyere ekmek bıçağı gösterip, kasayı açmasını isteyen Caner Aydın (28), market çalışanı Ercan T.’nin (42) attığı turşu kavanozunun başına isabet etmesiyle panikleyip, kaçtı.

Olay, geçen 21 Kasım’da, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi’ndeki markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maskesi bulunan, kapüşonlu kıyafet giymiş 1 kişi, girdiği marketteki raftan bir parfüm alıp, kasaya geldi. Şüpheli, parfümün parasını ödediği sırada ceketinin içerisinden çıkardığı ekmek bıçağını kasiyer Nur Sima Y.’ye (20) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Nur Sima Y., kasayı açmayınca şüpheli, kasiyerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Nur Sima Y., eliyle kasadan destek alıp, ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.

BAŞINA TURŞU KAVANOZU İSABET EDİNCE KAÇTI

Markette görevli Ercan T. ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ercan T.'nin, market rafından alıp, fırlattığı turşu kavanozu, soyguncunun başına isabet etti. Başından yaralanan soyguncu, marketten kaçarak sokakta izini kaybettirdi. Korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.’yi, market çalışanları sakinleştirdi. Yaşananlar, markette bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Caner Aydın olduğunu belirledi. Polis, marketten çıktıktan sonra olayda kullandığı bıçağı Seyhan Nehri’ne atan şüphelinin, dolmuşla önce babaannesinin evine gittiğini, ardından da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ndeki eve gittiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alındı.

MARKET ÇALIŞANINI TEBRİK ETTİ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Caner Aydın’ın, ifadesinde, “Paraya ihtiyacım vardı. Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, içki içtim. Daha sonra markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 lira istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip, olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi
Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi
Park halindeki kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı çaldılar
Park halindeki kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı çaldılar
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Son Eklenen Videolar
Çankırı’dan sonra Ankara’dan da görüntülendi! UFO mu?
Çankırı’dan sonra Ankara’dan da görüntülendi! UFO mu?
Çankırı'da UFO görüldü
Çankırı'da UFO görüldü
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti