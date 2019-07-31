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Market sapığı yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
Market sapığı yakalandı

Olay, önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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