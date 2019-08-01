  • BIST 102.082
  • Altın 252,688
  • Dolar 5,5463
  • Euro 6,1711
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Market sapığından şoke eden itiraf

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek mastürbasyon yaptığı öne sürülen O.T. (26) adliyeye sevk edildi.
Market sapığından şoke eden itiraf

Olay, pazar günü Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara geçti. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. yanına gittiği eşi V.S. ile marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde H.S.'nin arkasında dolaşan kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

​Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini gördüğünü, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin adım adım izini sürdü. Şüphelinin alışveriş merkezinde bulunan bir bankamatikten para çekip, sonrasında markete geçerek olayı gerçekleştirdiği, daha sonra ayrılıp halk otobüsüne bindiği tespit edildi. Banka ile resmi yazışmalar yapılarak şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şüphelinin yeniden alışveriş merkezine gelebileceği değerlendirilerek özel güvenlik görevlileri bilgilendirildi. Sivil polisler de alışveriş merkezinde önlem aldı.

YENİDEN AVM'YE GELİNCE YAKALANDI

Şüpheli, dün akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelince sivil polisler ve özel güvenlik görevlileri harekete geçti. Yakalanan O.T. gözaltına alındı. Kartepe'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

MAĞAZALARDA DA TİŞÖRTLER İLE MASTÜRBASYON YAPMIŞ

Sorguya alınan O.T. suçunu kabul etti. O.T., bir porno filmden esinlenerek alışveriş merkezindeki mağazalarda tişörtleri alarak mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, pişman olduğunu söyledi. O.T.'nin üzerinde bulunan tişörte de incelenmek üzere el konuldu. O.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek, mastürbasyon yaptığı öne sürülen Okan T., 'cinsel saldırı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban eti uyarısı01 Ağustos 2019 Perşembe 06:45
  • Sokak ortasında infaz01 Ağustos 2019 Perşembe 06:37
  • Market sapığından şoke eden itiraf01 Ağustos 2019 Perşembe 06:34
  • Eski MİT'çiye FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis01 Ağustos 2019 Perşembe 06:31
  • Rekortmen başkan, makam aracını sattı01 Ağustos 2019 Perşembe 06:29
  • Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı01 Ağustos 2019 Perşembe 06:28
  • Erdoğan, Johnson’la görüştü01 Ağustos 2019 Perşembe 06:27
  • Hakkari'de hain tuzak01 Ağustos 2019 Perşembe 06:26
  • Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
  • İran açıkladı: 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduk31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti