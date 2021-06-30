  • BIST 1.372
  • Altın 493,277
  • Dolar 8,7156
  • Euro 10,3766
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Marketlerde yeni dönem başlıyor: Kimse bir daha yapamayacak

Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu.
Marketlerde yeni dönem başlıyor: Kimse bir daha yapamayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre marketlerde aralarında çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kayısı ve kirazın da olduğu 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek.

Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

27 ÜRÜN AÇIKTA SATILAMAYACAK

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

KAPALI ALANLARIN DIŞINDA SATILAMAYACAK

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak.

Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

Tebliğ, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik operasyon30 Haziran 2021 Çarşamba 09:27
  • Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek30 Haziran 2021 Çarşamba 09:23
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu30 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi30 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
  • FETÖ/PDY soruşturmasında 40 gözaltı kararı30 Haziran 2021 Çarşamba 09:19
  • Küresel hidroelektrik yatırımlarında beklenen yavaşlama, sıfır emisyon hedeflerini riske atıyor30 Haziran 2021 Çarşamba 09:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi30 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Haziran 2021 Çarşamba 09:14
  • Marketlerde yeni dönem başlıyor: Kimse bir daha yapamayacak30 Haziran 2021 Çarşamba 09:00
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 846 oldu29 Haziran 2021 Salı 18:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti