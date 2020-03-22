Marketlerden stoğa önlem

Market alışverişinde vatandaşın aynı üründen birden fazla alarak stok yapmaya başlamasının ardından, marketler kendilerine göre önlem almaya başladı.

Pek çok market 5 kg’lık un ve teneke yağ ile şişe kolonyayı kişi başına 1-2 tane satarken, makarnada 5 paketi geçirmiyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında mecbur olunmadıkça dışarı çıkılmasın uyarısının ardından vatandaşlar marketlere akın etti. Başkent’te pek çok markette temizlik ve kuru gıda ürünleri kalmadı. Market sahipleri vatandaşların panikle evlerinde stok yapmasına karşı önlem aldı. 5 kg'lık teneke yağ, 5 kg’lık un ve makarna ile kolonya satışlarına sınırlama getirdi. Market içerisine yazılan yazılarla kişi başına en fazla 2 tane alınacağı yazıldı. Sınırlama yapılan ürünlerden fazla alan vatandaşlara ise kasada satış yapılmadı. Öte yandan bazı esnaf ise kasa önlerine hijyen için banka kartı kullanın, sırada 1 metre aranıza mesafe koyun diyerek vatandaşı uyarı yazıları astı.

STOK YAPANLARA KARŞI ÖNLEM

Paniğe kapılarak evlerinde stok yapmaya çalışan vatandaşlara karşı sürekli uyarılarda bulunduklarını ve sonunda böyle bir yola başvurduğunu belirten market yetkilileri, “İnsanlara panik yapmamaları gerektiklerini ve yeterli malzemenin bulunduğunu söylüyoruz. Ne yazık ki çoğu kişi bunu anlamamakta ısrar ediyor. Gerçekten evine alışveriş yapmak isteyen insanın da hakkına giriyorlar. Şu an marketimizde 5 kg’lık un ve teneke yağa sınırlama getirdik. Buradan 4-5 tane alanlar oluyordu ve bir anda tükeniyordu. Artık müşteri başına en fazla 2 tane satışımız var. Bunu okuyan vatandaş istese bile alamıyor. Bir başka vatandaş da bu ürünleri alabiliyor. Hijyen için önemli olan kolonyada da sınırlama var. Yoğun zamanlarda 1 müşteri 1 şişe kolonya alabiliyor. Sonradan gelip alsa bile zaten markete yenileri gelmiş oluyor. Böylelikle tüm müşterilerimiz ürünlerden faydalanabiliyor” ifadelerine yer verdi.

BANKA KARTI KULLANIN

Marketlerin yanı sıra pek çok küçük büyük esnafta vatandaşın banka kartı kullanması için dükkanlarına yazılar asıyor, kasa görevlileri vatandaşı mümkünse kartlı ödeyin diyerek uyarıyor. Gazetemize konuşan market yetkilileri, “Para günde binlerce insanın eline değiyor ve üzerinde çok fazla kir barındırıyor. Biz de müşterilerimize hem bizim hem kendilerinin hem de toplumun sağlığı için bu kritik günlerde para kullanmamalarını yalnızca kendilerinin temas ettiği banka kartını kullanmalarını öneriyoruz. Hatta temassız kartları kullanmaları hepimizin sağlığı için çok önemli” diye konuştu.

Öte yandan Altındağ Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşlar için örnek bir çalışmaya imza attı. Evlerinden çıkamayan vatandaşların market alışverişini belediye ekipleri yaparak vatandaşlara teslim etti. Durumdan memnun olan vatandaşlar ekiplere teşekkür ederek bu hizmetin isabetli bir karar olduğunu ifade etti.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA