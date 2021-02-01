Marketlere sıkı denetimi 

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Son günlerde fiyatlarda yaşanan yüksek dalgalanmalar nedeniyle Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek fahiş fiyatlar nedeniyle marketlerde; fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tutuldu.

‘‘Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’

Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimlerin sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pandemi sürecinde hijyen noktasında, belediye olarak gerekli çalışmalarımızı her alanda sürdürürken, bir yandan da fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığının ön planda olduğu bu süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir işletmeye fırsat vermemek adına denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.