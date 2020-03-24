  • BIST 87.441
  • Altın 328,840
  • Dolar 6,5054
  • Euro 7,0509
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. 

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. 

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. 

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

Kapasitesinin yarısı oranında yolcu kabul edebilecek
İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Genelgede, Kovid-19 salgınında en temel risk unsurunun vatandaşların toplu bulunduğu mekanlar olduğu hatırlatıldı. 

Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir alındığı aktarılan genelgede, uyulması gereken kuralların belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı24 Mart 2020 Salı 09:06
  • Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı24 Mart 2020 Salı 09:00
  • New York'un en büyük fuar alanı koronavirüs hastanesi oldu24 Mart 2020 Salı 08:00
  • BM'den küresel ateşkes çağrısı24 Mart 2020 Salı 07:55
  • 8 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı24 Mart 2020 Salı 07:53
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti24 Mart 2020 Salı 07:52
  • DSÖ: Koronavirüse karşı saldırgan olmalıyız24 Mart 2020 Salı 07:50
  • İspanya'da koronadan ölenler buz pistinde bekletiliyor24 Mart 2020 Salı 07:49
  • İstanbul'da pes dedirten olay24 Mart 2020 Salı 07:45
  • Türkiye'de son durum: 37 ölü, 1529 vaka24 Mart 2020 Salı 07:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti