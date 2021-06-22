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Marmara Adası sahilinde müsilaj temizliği sürüyor

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası sahilinde yer yer küçük alanlarda biriken müsilajın (deniz salyası) temizlenmesine devam ediliyor.
Marmara Adası sahilinde müsilaj temizliği sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir ve Konya büyükşehir belediyeleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Marmara Adalar Belediyesi iş birliğiyle "Başaran 2" gemisi ile temizlik yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesince gönderilen vidanjörle Saraylar Mahallesi sahilinde denizden müsilaj toplandı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saraylar Limanı'ndaki çalışmanın bu akşam tamamlanacağını bildirdi.

Tüm koyları dolaştığını belirten Aksoy, "Avşa Adası dahil sıkıntılı bir durum yok. Plajlarda insanlar denize giriyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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