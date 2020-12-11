  • BIST 1.364
  • Altın 463,981
  • Dolar 7,8378
  • Euro 9,5047
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın, Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanağın, gece yarısından itibaren Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında (Kırklareli merkez, Kofçaz, Babaeski ve Pehlivanköy) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 15:42
  • AB, Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyor11 Aralık 2020 Cuma 15:40
  • Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi11 Aralık 2020 Cuma 15:40
  • Erdoğan şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi11 Aralık 2020 Cuma 15:39
  • 'Süt kazanında banyo' için takipsizlik başvurusu11 Aralık 2020 Cuma 15:38
  • Eski başbakanlardan Çiller'in eşi yoğun bakımdan çıkarıldı11 Aralık 2020 Cuma 15:38
  • Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti11 Aralık 2020 Cuma 15:15
  • Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi11 Aralık 2020 Cuma 15:14
  • Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkala 31 yıl hapis11 Aralık 2020 Cuma 15:13
  • İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağış ve fırtına uyarısı11 Aralık 2020 Cuma 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti