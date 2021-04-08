  • BIST 1.428
  • Altın 457,905
  • Dolar 8,1618
  • Euro 9,6979
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı

Marmara Bölgesi'nde martta yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı.
Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgedeki uzun yıllar mart ayı ortalaması 64 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yılın mart ayında 43, bu yılın martında 83,4 milimetre yağış düştü.

Buna göre Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttığı tespit edildi.

Mart ayında Kırklareli’nin batı kesimlerinde yağışlar yüzde 20’den fazla düşüş gösterdi. Sakarya ve Kocaeli'nde ise mart ayının yaklaşık üçte ikisi yağışlı geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde mart ayında yağışlarının arttığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağışların hem uzun yıllar ortalamasına göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Şaylan, "Mart ayında Marmara Bölgesi yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kaldı. Bu durumda Marmara'da yağışları arttırdı." diye konuştu.

Şaylan, kuraklığın ardından yağışların artmasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Son yağışlar barajlardaki doluluk durumunu da olumlu etkiledi. Önceki aylardaki yağış azlığı barajlarda ve göllerde su sorununu ortaya çıkarmıştı. Zaten İstanbul'da barajlardaki su miktarı artmaya devam ediyor. Yağışların artması kuraklık konusunun da daha az konuşulmaya başlandığını gösteriyor. Mart ayında düşen yağışlar, gelişmeye başlayan tarımsal bitkilerin artan su tüketimlerini karşılamak için son derece yararlı olmuştur. Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelebilecek yağışlar, tarımsal üretim ve sulama açısından önemli olacaktır. Geçen ay düşen yağışlar; barajlar, göletler, yüzey ve yeraltında biriktirilen sulara olumlu etkide bulunmasına rağmen, hala son altı ayda Türkiye genelinde Marmara bölgesi hariç diğer bölgelerde yağışların normalin altında meydana geldiği unutulmamalıdır. Marmara bölgesinde düşen yağışlardan sonra, barajlarda ki su seviyeleri artsa da, suyu her zaman tasarruflu kullanmamızda yarar vardır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi08 Nisan 2021 Perşembe 10:53
  • 'Rizeli astronotlar' üne kavuştu; Rusya’dan davet geldi08 Nisan 2021 Perşembe 10:31
  • Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi08 Nisan 2021 Perşembe 10:26
  • Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 'yatay yapılaşma' çağrısı08 Nisan 2021 Perşembe 10:23
  • Kızılcahamam'daki çarşıda 20 iş yeri yandı08 Nisan 2021 Perşembe 10:22
  • Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor08 Nisan 2021 Perşembe 10:21
  • Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun naaşı Trabzon'a uğurlandı08 Nisan 2021 Perşembe 10:20
  • İsrail, Kıbrıs Rum kesiminin hava savunma sistemini test etti08 Nisan 2021 Perşembe 10:20
  • Erdoğan 'tam kapanma' sinyalini vermişti! Kritik toplantı...08 Nisan 2021 Perşembe 10:15
  • Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kalp krizi geçirdi08 Nisan 2021 Perşembe 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti