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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, zamanla az bulutlu hava öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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