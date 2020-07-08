  • BIST 120.150
  • Altın 396,527
  • Dolar 6,8578
  • Euro 7,7385
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:08
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:03
  • Bursa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:48
  • Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:13
  • Meteorolojiden Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:02
  • Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:59
  • Malatya'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:57
  • Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti