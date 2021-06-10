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Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışlar yüzde 12 arttı

Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12 arttı.
Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışlar yüzde 12 arttı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede uzun yıllar mayıs ayı ortalaması 39,6 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl (2020) mayıs ayında 76 milimetre, bu yılın mayısında ise 44,5 milimetre yağış düştü.

Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12 arttığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azaldığı tespit edildi.

Yağışlar Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’nin güney kesimleri, Kocaeli, Sakarya çevreleri ve İstanbul’un batısında normallerin üzerinde kayıtlara geçti.

Kuzeydoğu rüzgarları yağış getirdi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yağışların mayıs ayında azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde mayıs ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre arttığını belirten Demirhan, "Mart, nisan ve mayıs ayında Marmara Bölgesi'nde hava hareketleri incelendiğinde, rüzgarların çoğunlukla kuzeydoğudan estiğini görürüz. Bahar ve yaz aylarında bu rüzgar bölgede yağış oluşturur" dedi.

Kuraklık bitmedi uyarısı
Demirhan, bu dönemlerde Marmara Bölgesi'nde aşırı yağış kaynaklı sel afetlerinin de yaşanabildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Örneğin Mayıs 2021’de yağışın en fazla artış gösterdiği bölgelerden birisi olan Çanakkale’de gerçekleşen sel felaketi sebebiyle çok sayıda hayvan telef oldu ve ekili araziler zarar gördü. Ancak bahar aylarında Marmara Bölgesi'nin yağışlı geçmiş olması, kuraklığın bittiği anlamına gelmemektedir. Marmara Bölgesi'nde yıllık alansal yağışlara göre son 20 yılın toplam 13 yılında ortalamaların (1981-2010) altında bir yağış gerçekleşti."

Kaynak: Haber Kaynağı
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