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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanının hakim olmasının öngörüldüğü bildirildi.
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanının hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Bölgenin batısında yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne'de ise yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

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