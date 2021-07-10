  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın'da taşan dere yolu kapattı08 Temmuz 2021 Perşembe 20:51
  • Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 20:51
  • Sulama kanalına çarpan hafif ticari araçtaki baba- kızı ölüm ayırdı08 Temmuz 2021 Perşembe 18:56
  • İskeleden düşen işçi yaralandı08 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
  • İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç hayatını kaybetti08 Temmuz 2021 Perşembe 17:58
  • Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 17:57
  • Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 07:26
  • Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:25
  • Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:24
  • Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 5 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti