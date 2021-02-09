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Marmara Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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