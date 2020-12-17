Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Ayrıca, bölgenin kuzey kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusunda aralıklı hafif yağmur bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.