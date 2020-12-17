  • BIST 1.402
  • Altın 467,245
  • Dolar 7,7600
  • Euro 9,4941
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Ayrıca, bölgenin kuzey kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusunda aralıklı hafif yağmur bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arkadaşlarıyla ava giden genç fenalaşıp, öldü16 Aralık 2020 Çarşamba 19:52
  • Yatağı, motosikletle taşıdılar16 Aralık 2020 Çarşamba 18:59
  • Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Çağlı için anma töreni16 Aralık 2020 Çarşamba 18:56
  • Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:36
  • Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:36
  • 17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti15 Aralık 2020 Salı 23:12
  • Elektrikli sobanın devrildiği evde yangın çıktı15 Aralık 2020 Salı 23:10
  • Van Gölü'nde yüzen yaban domuzu görüntülendi15 Aralık 2020 Salı 20:23
  • Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı15 Aralık 2020 Salı 20:20
  • Haliç’te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri şaşırtıyor15 Aralık 2020 Salı 19:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti