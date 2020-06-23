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Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Yağışların bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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